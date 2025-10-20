Заседание суда по делу о запрете АНО "Евразия" перенесли на 14 ноября

Перенос связан с предоставлением новых материалов

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Центральная Апелляционная палата 14 ноября рассмотрит запрос Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии о признании экстремистской автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия". Об этом сообщил журналистам после заседания суда представитель СИБ Раду Фрижа.

"Заседание было перенесено на 14 ноября, так как по электронной почте были представлены новые материалы, с которыми мы должны ознакомиться", - сказал представитель спецслужбы. Он пояснил, что дело рассматривается в закрытом режиме из-за секретности. Представители "Евразии" на заседании не присутствовали, передает корреспондент ТАСС.

Ранее лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор заявил, что спецслужбы действуют против "Евразии" по указанию президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. В беседе с корреспондентом ТАСС он подчеркнул, что проекты "Евразии" в Молдавии никак не связаны с экстремизмом и направлены на поддержку граждан, защиту традиционных ценностей, развитие культуры внутри страны и за ее пределами, поддержку молодежи и выступает за мирное соседство и уважение к разным странам.

МИД России осудил попытку Кишинева признать АНО "Евразия" экстремистской организацией. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, эта структура занимается исключительно культурно-просветительской деятельностью.

АНО "Евразия" - некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Целью проекта является укрепление взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. В 2024 году организация направила гуманитарную помощь в Гагаузскую автономию по просьбе руководства пострадавшего от засухи региона. Также в автономии реализуется проект по финансовой помощи малоимущим гражданам.