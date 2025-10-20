TVN24: в Варшаве напали на офис партии Туска
06:38
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Нападение на офис партии "Гражданская платформа", входящей в правящее объединение премьер-министра Дональда Туска "Гражданская коалиция", совершено в Варшаве. Об этом сообщает телеканал TVN24.
По его данным, в здание офиса была брошена бутылка с зажигательной смесью, которая разбила стеклянную дверь, но возгорания удалось избежать. В акции участвовали два человека, одного из которых полиция задержала. Установлено, что 44-летний гражданин Польши ранее уже привлекался к ответственности за угрозы в адрес Туска.
Полиция проводит расследование инцидента, который политики "Гражданской платформы" характеризуют как террористический акт.