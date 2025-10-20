Оппозиция требует от властей начать консультации по программе нового кабмина

Они должны пройти с участием гражданского общества, академических и деловых кругов, социальных партнеров и политических сил

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Проевропейская Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) потребовала начать широкий и прозрачный процесс общественных консультаций по программе правительства, которое намерена сформировать по итогам прошедших выборов в парламент правящая Партия действия и солидарности (ПДС).

"Во время избирательной кампании ПДС избегала публичных дебатов и честных дискуссий о реальных проблемах Республики Молдова - инфляции, бюджетном дефиците, энергетическом кризисе, массовом исходе населения и деградации системы образования. Получив парламентское большинство, партия обязана компенсировать отсутствие диалога подлинной открытостью, профессионализмом и ответственностью перед обществом", - говорится в декларации, размещенной в Telegram-канале лидера ЛДПМ, бывшего премьера Владимира Филата. Эти консультации должны пройти с участием гражданского общества, академических и деловых кругов, социальных партнеров и политических сил, отмечается в ней.

За четыре года правления ПДС Молдавия оказалась в экономическом упадке, который сопровождается "депопуляцией, обнищанием сельских регионов", продолжают авторы документа. Среди главных задач правительства упоминается "покрытие огромного бюджетного дефицита, ставшего следствием неэффективных расходов и популизма". ЛДПМ настаивает на "проведении реальной политики экономии в государственном секторе, где ПДС создала систему лояльности через завышенные оклады и незаслуженные привилегии". Особое внимание предлагается уделить "внутреннему рынку и аграрному сектору, который обязан вновь стать двигателем экономического роста", "мерам по стимулированию рождаемости, возвращению граждан из-за рубежа и модернизации образования в соответствии с требованиями современной экономики".

Ранее лидер ПДС Игорь Гросу объявил, что премьер Дорин Речан уходит из политики. По его словам, вместо него правящая партия выдвинет на пост главы правительства проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну. Сам кандидат в премьеры сообщил, что согласился выдвигаться на этот пост после телефонного звонка президента Майи Санду.

Согласно Конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями. По данным ЦИК, ПДС получила 55 из 101 места в парламенте и может самостоятельно сформировать правительство. Патриотический блок получил 26 мандатов. В парламент также прошли блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), Наша партия и "Демократия дома" (по 6).