ЕК призовет Совет Евросоюза начать переговоры о приеме Украины в ноябре

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что новые отсрочки "помогут России"

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия предложит Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз по первым шести "главам", или тематическим переговорным разделам, угрожая, что новые отсрочки "помогут России". Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"В ноябре Еврокомиссия уведомит Совет ЕС (в своем ежегодном докладе о расширении - прим. ТАСС) о завершении анализа реформ украинского законодательства по шести первым переговорным разделам и подтвердит, что Украина готова к началу переговоров", - заявила Кос.

"Я надеюсь, что мы не остановимся сейчас, поскольку это поможет России", - сказала она.

Отвечая на вопрос, как Еврокомиссия намерена преодолевать вето Венгрии, которая с 2023 года блокирует начало реальных переговоров из-за преследований венгерского меньшинства на Украине, она подтвердила, что Еврокомиссия "рассматривает "оба варианта": дождаться смены власти в Венгрии или попытаться найти не предусмотренные законодательством ЕС способы преодолеть вето.

Еврокомиссия в 2022 году обещала Киеву "срочно начать переговоры о приеме Украины уже в 2023 году", однако этого не произошло из-за оппозиции Венгрии.