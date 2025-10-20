В Румынии и Болгарии начинаются учения НАТО

В них поучаствуют более 5 тыс. военных с 1,2 тыс. единиц боевой техники из 10 стран альянса

БУХАРЕСТ, 20 октября. /ТАСС/. Многонациональные учения НАТО Dacian Fall 2025 ("Дакийская осень - 2025") начинаются на территории Румынии и Болгарии. Об этом сообщило Радио Румынии.

Более 5 тыс. военных с 1,2 тыс. единиц боевой техники из 10 стран альянса - Бельгии, Болгарии, Испании, Италии, Люксембурга, Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии и Франции - будут участвовать с 20 октября по 13 ноября в маневрах НАТО Dacian Fall 2025, проводимых на полигонах Румынии и Болгарии.

Учения представляют собой последний этап увеличения численности боевых групп НАТО в Румынии и Болгарии до уровня бригады, указывает радиостанция. Цель маневров, спланированных многонациональным командованием дивизии "Юг - Восток", - укрепление интеграции сил НАТО на восточном фланге.

Многонациональное командование дивизии "Юг - Восток" было создано 1 сентября 2015 года, в его задачу входит координация операций коллективной обороны на юго-восточном фланге НАТО, особенно в Румынии и Болгарии, уточняло ранее румынское военное ведомство.

Боевая группа НАТО (Forward Land Forces Battle Group) в Румынии была создана в 2022 году как центральный элемент политики сдерживания и обороны НАТО в контексте конфликта на Украине. Группа насчитывает около 1 700 военнослужащих из Франции, Бельгии, Люксембурга и Испании.