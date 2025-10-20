Yeni Şafak: Сирия может купить у Турции вооружение

По данным издания, оружие необходимо для "укрепления обороноспособности от террористических и израильских угроз"

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Сирия намерена закупить у Турции вооружение, в том числе эшелонированные системы ПВО, для защиты от террористов и Израиля. С таким утверждением выступила проправительственная газета Yeni Şafak, отметив, что финансирование может быть обеспечено со стороны специального фонда для Сирии с участием стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Временные власти Сирии, как пишет газета, обратились к Турции с запросом о продаже систем ПВО, бронетехники, БПЛА и модернизированных артиллерийских систем. При этом речь идет именно об официальной продаже вооружения, а не предоставлении его Турцией в рамках мер военной помощи.

Издание отмечает, что оружие необходимо Сирии для "укрепления обороноспособности от террористических и израильских угроз". Приоритетной задачей в этом контексте называется "создание эшелонированной системы ПВО, охватывающей северную часть страны". На прошлой неделе глава Агентства оборонной промышленности Турции Халюк Гёргюн посетил Дамаск, где обсуждались непосредственно эти вопросы.

Как отмечает Yeni afak, финансирование такой сделки Анкары и Дамаска может быть осуществлено в том числе со стороны ССАГПЗ. Участниками совета ранее было принято решение о создании фонда для восстановления Сирии, который сосредоточится на поддержке инвестиций в развитие и оборонную промышленность.

В июле высокопоставленная делегация Минобороны Сирии посетила в Стамбуле выставку оборонной промышленности IDEF 2025. Сирийская сторона посетила брифинг в Военно-морской академии Турции, ознакомилась с опытом республики и получила в ходе контактов информацию об инфраструктуре управления и контроля, архитектуре противовоздушной обороны.