LA Times: в Калифорнии на машину кортежа Вэнса упали осколки снаряда

Боеприпас выпустили во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты на американской базе Кэмп-Пендлтон

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Боеприпас, выпущенный во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты на американской базе Кэмп-Пендлтон, преждевременно разорвался в небе над магистралью в штате Калифорния, по которой проезжал кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса. Осколки снаряда упали на автомобиль и мотоцикл патрульной службы штата, сообщает газета Los Angeles Times.

По ее информации, инцидент произошел 18 октября. Осколки снаряда попали в автомобиль Калифорнийской дорожной полиции, который находился на одном из участков перекрытой автомагистрали Interstate 5, вернувшись после сопровождения Вэнса на мероприятие. Газета указывает, что выстрел был произведен из гаубицы M777, способной выпускать снаряды калибра 155 мм.

В самом отчете Калифорнийской дорожной полиции не сказано, какой именно снаряд был выпущен. Там лишь указывается, что "металлические осколки взрывчатого боеприпаса, выпущенные над автомагистралью Interstate 5, преждевременно взорвались, поразив и повредив патрульный автомобиль". В этом районе движение транспорта на время проведения стрельб было остановлено. В результате взрыва боеприпаса никто не пострадал, сотрудники патруля уведомили о произошедшем морскую пехоту, которая "отменила дальнейшую стрельбу боевыми боеприпасами над автомагистралью".

Как пишет газета, осколок, который попал в машину, был размером около 5 см на 6 см. Он оставил на капоте авто "небольшую вмятину или царапину". В момент происшествия в машине никого не было. Также осколки угодили в мотоцикл патрульных, он повреждений не получил.

Губернатор штата Калифорния, демократ Гэвин Ньюсом написал в X, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Вэнс "подвергли жизни людей опасности ради шоу". Так же он выложил фотографию военнослужащего, держащего боеприпасы, и заявил, что "такая штука могла кого-нибудь убить". Ранее Ньюсом выступил против идеи провести стрельбы близ важной транспортной артерии и распорядился перекрыть движение на дороге.

Представитель базы, на которой проводились стрельбы, Линдси Пирек в комментарии американской газете The New York Times заявила, что первопричина инцидента будет установлена, а сделанные выводы "будут учтены при планировании будущих операций".