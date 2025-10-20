В Таджикистане открылись совместные учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2025"

В торжественной церемонии также приняли участие представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия совместных учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025" состоялась в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба организации Владислав Щегрикович.

"20 октября в Таджикистане на полигоне "Фахрабад" состоялась торжественная церемония открытия совместного учения с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2025" и специального учения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", - проинформировал он.

В торжественной церемонии открытия учений приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Бободжон Саидзода, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, приглашенные должностные лица. Как добавил пресс-секретарь, торжественное мероприятие началось с общего построения миротворческих контингентов, в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны и были подняты национальные флаги государств - членов ОДКБ, а в завершение церемонии миротворческие контингенты прошли торжественным маршем в едином строю по плацу полевого лагеря.

"Учения проводятся в условиях обострения кризиса системы международных отношений и сохранения конфликтного потенциала в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Главами государств - членов Организации принимаются все необходимые меры по развитию сил и средств системы коллективной безопасности для совместного противодействия современным вызовам и угрозам. Миротворческие силы ОДКБ в условиях сложной военно-политической обстановки и региональной нестабильности должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций как в зоне ответственности Организации, так и за ее пределами по мандату ООН", - отметил в приветственном слове к участникам учений Тасмагамбетов. Генсек Организации также указал, что предстоящие учения послужат совершенствованию методов работы командиров и штабов при подготовке и ведении миротворческой операции, повышению уровня полевой выучки и слаженности национальных миротворческих контингентов.

"Выражаю уверенность, что учения пройдут на высоком организационном и методическом уровне, а их результаты будут использованы для совершенствования механизмов принятия и реализации решений на применение Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - добавил он.

Саидзода, выступая в ходе мероприятия, в свою очередь, указал, что проведение столь масштабных совместных учений продиктовано "динамично развивающейся обстановкой в нашем непростом регионе" и подчеркивает необходимость объединения усилий стран ОДКБ в противостоянии современным вызовам и угрозам.

Активная фаза совместных учений

Пресс-секретарь Объединенного штаба организации также проинформировал, что с 20 по 24 октября в Таджикистане на полигоне "Фахрабад" пройдет активная фаза совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025", в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции на территории государства - члена Организации.

"Впервые в рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025". На данных учениях совместное формирование РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ оперативно подчинено Командующему Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Главной задачей совместного формирования по учению является обеспечение биологической безопасности коалиционной группировки войск", - отметил он.

Как указал Щегрикович, в учениях "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025" принимают участие воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Кыргизии, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

"Основу российского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа, в том числе горные подразделения, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, медицинские подразделения и расчеты беспилотных летательных аппаратов. Общая численность участников учений составляет около 1500 человек и более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов и свыше 20 БПЛА. Активные фазы учений ОДКБ будут проведены в совмещенном формате с заключительным этапом совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников Содружества Независимых Государств "Содружество Антитеррор - 2025", - пояснил он.

В новость внесена правка (11:43 мск) - передается повторно в связи с изменением имени в пресс-релизе организаторов, верно - генерал-лейтенант Бободжон Саидзода.