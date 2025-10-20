Глава МИД Франции предложит ЕС начать работу над 20-м пакетом санкций против РФ

Жан-Ноэль Барро отметил, что ограничения будут нацелены на страны и субъекты, продолжающие прямо или косвенно поддерживать военные усилия России

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предложит коллегам по Евросоюзу начать работу над очередным, 20-м по счету, пакетом санкций против РФ, в то время как 19-й пакет еще не утвержден.

"Я сегодня предложу начать подготовку 20-го пакета санкций, который будет нацелен на страны и субъекты, продолжающие прямо или косвенно поддерживать военные усилия России", - сказал Барро по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Говоря о 19-м пакете ограничительных мер против РФ, Барро напомнил, что они затронут игроков российского энергетического сектора, в частности "Роснефть" и "Газпромнефть".

Еврокомиссия пообещала принять 19-й пакет санкций в сентябре, но не смогла этого сделать из-за разногласий между странами ЕС. По оценке европейских источников, вероятность согласования санкций на встрече глав МИД остается низкой, скорее всего, эта тема будет отложена до саммита сообщества 23-24 октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проявила высочайшую устойчивость к санкциям Запада, которые могли бы сломать целую коалицию государств.