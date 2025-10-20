Спецпредставитель РФ по Сирии проведет встречу с иранской стороной

Встреча пройдет 20 октября в Тегеране, рассказал представитель внешнеполитического ведомства республики Эсмаил Багаи

ТЕГЕРАН, 20 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев проведет в понедельник в Тегеране консультации с иранскими дипломатами. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи.

"Мы, естественно, на постоянной основе продолжаем с нашими друзьями в регионе консультации по вопросам, связанным с безопасностью нашей страны, в том числе с РФ, на различных уровнях. Таким образом, сегодня спецпредставитель России по Сирии Лаврентьев проведет встречу с представителями МИД", - заявил он на еженедельном брифинге.