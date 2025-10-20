Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Речь идет о продлении на 90 дней

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 5 ноября на 90 дней. Соответствующие документы размещены на сайте парламента.

Как ожидается, Рада рассмотрит эти документы 21 октября. Эти режимы продлеваются уже в 17-й раз, начиная с февраля 2022 года.

Из-за постоянного продления военного положения и мобилизации на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи президентские полномочия официально истекли 20 мая 2024 года.