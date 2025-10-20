В Иране сообщили о продолжении обмена сообщениями с США через посредников

Называть это переговорами преждевременно, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи

ТЕГЕРАН, 20 октября. /ТАСС/. Иран продолжает обмен сообщениями с США через посредников, но называть это переговорами преждевременно. С таким заявлением выступил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Контакты между нами и противоположной стороной продолжаются так или иначе через посредников, но это не означает, что мы приступили к переговорам. Переговоры начинаются, когда стороны приходят к выводу, что уважают позиции друг друга и готовы рассматривать интересы друг друга на равноправной основе. Мы пока не находимся на этой стадии", - сообщил он на еженедельной пресс-конференции.