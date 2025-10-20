Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

По его словам, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф указывал, что эти территории входят в состав России согласно ее конституции

Владимир Зеленский © REUTERS/ Jonathan Ernst

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что на встрече в Вашингтоне представители команды президента США Дональда Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса.

Зеленский, в частности, рассказал, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф указывал, что эти территории входят в состав России согласно ее конституции.

"Господин Уиткофф говорит, что это внесено в конституцию", - сказал он на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит издание "Телеграф".

Зеленский добавил, что не согласился с требованием "отступления из Донбасса".

Зеленский также сообщил, что представители команды Трампа обеспокоены тем, что Украина может использовать паузу в военных действиях для подготовки к наступлению.

"Они снова пересказывали <...> историю о том, что мы якобы будем готовиться к наступлению, что будто бы нельзя нам давать паузу", - сказал он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.