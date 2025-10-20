ЕК обеспечит переобучение 600 тыс. рабочих для военной промышленности ЕС

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул, что первые 200 тыс. из них завершат переподготовку уже к 2026 году

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена обеспечить переподготовку 600 тыс. рабочих для военной промышленности ЕС к 2030 году. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на европейском оборонном форуме в Копенгагене.

"Мы не можем производить оружие без квалифицированных кадров. Поэтому Еврокомиссия поддержит профессиональную переподготовку 600 тыс. рабочих для военной промышленности к 2030 году", - заявил он, подчеркнув, что первые 200 тыс. из них завершат переподготовку "уже к следующему году".

Еврокомиссар напомнил, что согласно заявленной на прошлой неделе дорожной карте Еврокомиссии по плану милитаризации Европы странам ЕС предстоит инвестировать на военные нужды €6,8 трлн к 2035 году.