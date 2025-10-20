Tasnim: спецпредставитель РФ по Сирии проведет переговоры с секретарем СБ Ирана

По данным агентства, встреча состоится вечером 20 октября

ТЕГЕРАН, 20 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев проведет 20 октября в Тегеране переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, встреча состоится вечером. Ранее представитель МИД исламской республики заявил, что Лаврентьев прибыл в Тегеран для проведения консультаций с иранскими дипломатами.

15 октября временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого состоялась его первая встреча с Владимиром Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах политик проинформировал о желании Дамаска "перезапустить" отношения с Москвой.