Трампа хотят сделать почетным гражданином округа, где жил его дед-немец

Дед американского президента Фредерик Трамп родился в марте 1969 года в общине Кальштадт, которая входит в округ Бад-Дюркхайм

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Локальное отделение партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц предложила сделать президента США Дональда Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм, откуда родом дедушка американского политика. Об этом пишет агентство DPA.

"Поводом для нашей инициативы в районном собрании депутатов стал тот факт, что Дональд Трамп урегулировал конфликт в Газе, и поспособствовал тому, что израильские и немецкие заложники оказались на свободе", - цитирует агентство председателя фракции АдГ в районном собрании Бада-Дюркхайма Томаса Штефана.

В собрании агентству подтвердили, что получили соответствующее предложение АдГ, депутаты обсудят его 29 октября. Начальник окружного управления Ганс-Ульрих Иленфельд при этом настроен скептически относительно предстоящих дебатов и голосования. По его словам, ему сложно себе представить, что инициатива получит поддержку большинства. "Независимо от того, есть ли вообще необходимость в наделении Дональда Трампа статусом почетного гражданина, вопрос критериев такого статуса необходимо тщательно обсудить", - сказал Иленфельд.

Тем не менее Штефан с оптимизмом ждет будущих дебатов. Он ожидает, что "все вразумительные партии в районном собрании поддержат запрос [партии]". Как отмечает агентство, в 2017 году в округе уже предпринималась неудачная попытка наделить Трампа статусом почетного гражданина.

Дедушка американского президента Фредерик Трамп родился в марте 1969 года в общине Кальштадт, которая входит в округ Бад-Дюркхайм. В 1985 году он эмигрировал с США.