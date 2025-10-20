Таубер: ЕС превращает Молдавию в колонию

Евросоюз не заинтересован в улучшении уровня жизни молдаван, считает исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа"

Исполнительный секретарь блока оппозиционных партий Молдавии "Победа" Марина Таубер © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. ЕС не заинтересован в улучшении уровня жизни граждан Молдавии, которую с помощью правящей Партии действия и солидарности превращает в свою колонию. Об этом заявила исполнительный секретарь блока оппозиционных партий "Победа" Марина Таубер, отметив, что чем хуже жизнь в стране, тем выше похвалы в адрес молдавских властей со стороны чиновников ЕС.

"ПДС абсолютно неважно, что происходит с благосостоянием граждан, им абсолютно наплевать, как они живут. Тарифы будут расти, уровень жизни будет снижаться, пенсии и зарплаты никто повышать не будет - зачем им это делать, если они показали, что рычаг власти у них в руках", - сказала Таубер в эфире телеканала MD24. "У Европы есть задача сделать из Молдавии свою колонию, чем Молдавия будет беднее, чем хуже люди будут жить, тем проще им будет разобрать страну на куски. Наших людей смогут использовать как рабочую силу или пушечное мясо, а территорию нашей страны - как плацдарм для военных интересов Европы", - отметила она

В 2022 году в Молдавии начались протесты из-за жесточайшего кризиса в экономике и инфляции в размере 30%. Осенью прошлого года власти организовали в день президентских выборов референдум о вступлении в ЕС, который провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Также Санду проиграла выборы внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Властям удалось получить перевес за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция объявила выборы и плебисцит сфальсифицированными и отказалась признавать их итоги.