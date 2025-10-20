Требование о введении санкций против "Сердца Молдовы" рассмотрят 14 ноября

На подготовительном заседании суда 20 октября рассматривалось ходатайство министерства юстиции о приостановлении деятельности республиканской партии

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Инициатива Министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности оппозиционной партии "Сердце Молдовы" будет рассмотрена Центральной апелляционной палатой страны 14 ноября. Об этом сообщил ТАСС представитель партии в суде Фадей Нагачиевский.

"Сегодня прошло подготовительное заседание суда, на котором рассматривалось ходатайство министерства юстиции о приостановлении деятельности республиканской партии "Сердце Молдовы". Заседание, где дело будут рассматривать по существу, назначено на 14 ноября", - сказал он.