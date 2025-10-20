Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Зеленский анонсировал встречу с Макроном

Он уже обсудил с президентом Франции по телефону актуальные аспекты дипломатии и недавние контакты с партнерами
Редакция сайта ТАСС
08:52

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ближайшее время.

Как сообщается в Telegram-канале главы киевского режима, у него состоялся разговор с Макроном. "Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное - полностью воспользоваться всеми возможностями", - отмечает Зеленский, подразумевая под такими возможностями давление на Россию.

Он обсудил с Макроном актуальные аспекты дипломатии и недавние контакты с партнерами. "Договорились встретиться в ближайшее время", - заключил он. 

УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович