Партия экс-премьера Грузии Гахарии решила войти в парламент после года бойкота

По словам члена политсовета партии Георгия Шарашидзе, исчезновение оппозиции из политических процессов "оставило народ незащищенным наедине с режимом"

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 20 октября. /ТАСС/. Оппозиционная партия экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию" решила прекратить бойкот парламента и начать депутатскую деятельность спустя год после выборов в законодательный орган в 2024 году. Об этом заявил член политсовета партии Георгий Шарашидзе.

"Стоит признать, что исчезновение оппозиции из политических процессов оставило народ незащищенным наедине с режимом. Каждый день добавляются новые политзаключенные. Поэтому наша главная цель - борьба за спасение альтернативного мнения. В этой стране существует и иная правда, и мы сделаем ее явной. Поэтому начинаем возвращать на службу народу все политические инструменты и платформы, так как представительные органы Грузии - сакребуло (горсобрания - прим. ТАСС) на муниципальном уровне и парламент на национальном уровне не принадлежат "Мечте" (правящей партии - прим. ТАСС), а принадлежат только грузинскому народу", - заявил Шарашидзе на брифинге.

Как отметил Шарашидзе, бойкот парламента всеми четырьмя оппозиционными партиями, получившими мандаты по итогам выборов 2024 года, был ошибкой. Этот шаг никак не ослабил правящую партию и не помешал ей принять спорные решения. "Бойкот парламента, который перерос в бойкот всего политического процесса, фактически способствовал исчезновению оппозиции из политического спектра", - отметил Шарашидзе.

В Грузии 26 октября 2024 года прошли парламентские выборы. По их итогам одержала победу правящая с 2012 года партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", получив 89 мандатов из 150. Четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались от работы в нем. Таким образом, парламент Грузии остался фактически без оппозиции. Формально существующие оппозиционные политические группы в парламенте полностью поддерживают все инициативы правящей партии.

Три из четырех прошедших в парламент оппозиционных партий - "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия" вскоре после выборов отказались от своих мандатов, а партия Гахарии формально сохраняла места в парламенте, хоть и бойкотировала заседания. В начале июля парламент лишил мандатов 12 депутатов партии "Гахария - за Грузию", включая самого экс-премьера, за пропуск заседаний. Но так как эта партия, в отличие от трех других оппозиционных, не отзывала из ЦИК свой избирательный список, места 12 лишившихся мандатов депутатов заняли следующие по списку политики. 2 сентября парламент утвердил их мандаты.