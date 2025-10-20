Мадрид выступил за сохранение санкций ЕС против Израиля

Министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что до окончательного мира на Ближнем Востоке еще далеко

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Испании выступают за сохранение мер Евросоюза в отношении Израиля, несмотря на последние договоренности еврейского государства с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Мы очень далеко от того, чего хотим: окончательного мира, постоянного прекращения огня, [поставок] гуманитарной помощи, <...> перспективы урегулирования [на основе принципа] двух государств", - отметил дипломат. По его мнению, "в настоящее время нужно сохранить санкции" в отношении еврейского государства.

В сентябре Европейская комиссия (ЕК) предложила принять комплекс мер в отношении Израиля в связи с его действиями в секторе Газа. В рамках пакета предлагается приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, в частности лишить израильские товары преференциального доступа на европейский рынок.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.