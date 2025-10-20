Партия экс-главы Гагаузии оспорит в ЕС санкции со стороны властей Молдавии

Молдавский экс-министр юстиции Фадей Нагачиевский назвал ограничительные меры против Ирины Влах злоупотреблением и попыткой устранить с политической арены сильного лидера

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах будет оспаривать санкции со стороны правительства Молдавии в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщил ТАСС экс-министр юстиции Фадей Нагачиевский, представляющий партию на судебных заседаниях.

"Это злоупотребление, попытка устранить с политической арены сильного политического лидера Ирину Влах. Еще ранее Центральная избирательная комиссия сняла партию с выборов без судебного решения. Эти действия мы также оспариваем. Если не найдем справедливости на национальном уровне, то это дело дойдет до Европейского суда по правам человека", - сказал он.