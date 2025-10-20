СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ

В бюро отметили, что сотрудник расследовал дела о злоупотреблениях в сфере энергетики, в том числе хищение средств на закупки трансформаторов, а также незаконное обогащение генерала ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у родственников сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который занимался расследованием громких уголовных дел. Об этом сообщается в Telegram-канале НАБУ.

"Сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе хищение средств на закупки трансформаторов, а также незаконное обогащение генерала ВСУ", - говорится в сообщении.

В СБУ пока не комментировали случившееся.

5 сентября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в его ведомстве ожидают очередного витка противостояния с СБУ, которая уже имеет на руках готовые массовые обвинения в адрес сотрудников бюро и ждет подходящего момента для их предъявления.

Конфликт антикоррупционных органов с властью

Летом этого года обострился конфликт НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Это привело к новой волне протестов. Кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. В итоге в настоящий момент наблюдается усиление противостояния между СБУ и антикоррупционными органами.