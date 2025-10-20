В Закарпатье разоблачили более 270 организаторов схем по вывозу уклонистов

По данным генпрокуратуры Украины, они рассчитывали заработать нелегально более $1,6 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 270 организаторов незаконных схем вывоза уклонистов за границу разоблачено за девять месяцев в Закарпатской области на западе Украины, общий доход от схем мог превысить $1,6 млн. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.

"В течение 9 месяцев в Закарпатье уже разоблачено более 270 организаторов и сообщников незаконных схем пересечения границы. В суд направлено 174 обвинительных акта, а 395 человек задержаны при попытке сбежать за пределы Украины", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, украинский суд уже вынес 18 приговоров против 20 организаторов незаконной переправки уклонистов, многие из них приговорены к лишению свободы от 3 до 5 лет. При этом значительная часть дел все еще рассматривается в судах. Всего организаторы рассчитывали заработать нелегально более $1,6 млн.

15 августа на фоне многочисленных сообщений о том, что украинцы все чаще реализуют разные способы избежать призыва в войска, СБУ заявила, что Департамент военной контрразведки ведомства уже заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и увозят в военкоматы. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.