TVM: новые власти Мадагаскара отменили комендантский час

После инаугурации полковника Майкла Рандрианирины в качестве президента страны на переходный период обстановка в республике постепенно нормализуется

ХАРАРЕ, 20 октября. /ТАСС/. Новые власти Республики Мадагаскар отменили комендантский час, действовавший на территории страны в темное время суток. После инаугурации полковника Майкла Рандрианирины в качестве президента страны на переходный период обстановка в республике постепенно нормализуется, сообщил малагасийский национальный телеканал TVM.

В связи с нормализацией обстановки национальная авиакомпания Madagascar Airlines в полной мере возобновляет полеты по всем направлениям на территории страны. Они были почти полностью свернуты после начала 25 сентября массовых антиправительственных манифестаций. Пассажиры могут следить за своими рейсами на официальном сайте авиакомпании. Готовится общее собрание национальной компании электро- и водоснабжения JIRAMA с целью выработать программу выхода из кризиса с перебойным снабжением клиентов, который был одной из причин возникновения протестного движения "Поколение Z".

На 21 октября назначено внеочередное заседание депутатов Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) для выборов постоянного бюро - своего руководящего органа после избрания новго спикера палаты Ситени Рандрианасулуниайку. В провинциях проходят собрания местных законодательных собраний для определения новых глав самоуправления в связи со сменой политического режима.

17 октября Рандрианирина призвал иностранные государства поддержать политику обновления страны, пригласил их к взаимовыгодному сотрудничеству, конструктивному и равноправному диалогу. По его словам, Мадагаскар переживает поворотный момент в своей истории.

14 октября Национальная ассамблея проголосовала за отстранение от власти президента страны Андри Радзуэлины в связи с отсутствием на месте. Это решение поддержал Высший конституционный суд и предложил военным во главе с Рандрианириной встать во главе страны.