СВС: канадцев обязали сдавать дактилоскопию для длительных визитов в США

Для длительного пребывания в Соединенных Штатах граждане других стран обязаны заполнить соответствующие документы, пройти дактилоскопию и заплатить пошлину в размере $30

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Жителям Канады, которые намерены оставаться в США дольше 29 дней, теперь необходимо проходить процедуру дактилоскопии на границе, чего раньше не требовалось. Об этом сообщил канадский телеканал СВС.

Отмечается, что с такой процедурой теперь массово сталкиваются канадцы, которые ежегодно уезжают на зиму в Соединенные Штаты. В Канаде таких людей называют перелетными птицами, и это в большинстве случаев пенсионеры, переезжающие чаще всего на время холодов в теплую Флориду.

Как рассказали СВС несколько таких пенсионеров, при въезде в США пограничники не только тщательно досмотрели их автомобили, но и заставили оставить отпечатки пальцев и сфотографировали. Аналогичные требования предъявлялись и к тем, кто пользовался воздушным транспортом. Телеканал добавил, что канадские путешественники, которые раньше спокойно и без дополнительных проверок пересекали южную границу, оскорблены этими новыми мерами.

Однако, как пояснили СВС в Службе таможенного и пограничного контроля США, "теперь это стандартная процедура". Она согласуется с указом президента США Дональда Трампа, который в апреле подписал указ об усилении мер безопасности на границе. Для длительного пребывания в Соединенных Штатах граждане других стран обязаны заполнить соответствующие документы, пройти дактилоскопию и заплатить пошлину в размере $30.