Литва и Польша планируют провести учения в Сувалкском коридоре

Литовский президент Гитанас Науседа отметил, что маневры могут пройти весной

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Вильнюс и Варшава наметили проведение совместных военных учений в так называемом Сувалкском коридоре. Об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа, принявший в Литве с визитом президента Польши Кароля Навроцкого.

"Тема совместных учений в этом стратегически важном регионе постоянно находится в центре нашего внимания. Планируем весной в Сувалкском коридоре провести очередные тренировки", - сказал он.

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва оказывается в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.