Эксперт ар-Рантауи: РФ нужна Ближнему Востоку как связующее звено региона с миром

По мнению директора Центра стратегических исследований "Аль-Кудс", роль России в Ближневосточном регионе снизилась после падения режима Башара Асада в Сирии 8 декабря 2024 года и уменьшения роли ее союзников

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия играет для стран Ближнего Востока важную роль связующего звена региона с остальными игроками на международной арене. Такое мнение выразил директор Центра стратегических исследований "Аль-Кудс" Урейб ар-Рантауи на пятом Международном экспертном форуме Россия - Ближний Восток.

По мнению эксперта, роль России в Ближневосточном регионе снизилась "после падения режима Башара Асада в Сирии 8 декабря 2024 года и уменьшения роли ее союзников, особенно Ирана и его посольств, в регионе".

"Тем не менее я считаю, что сейчас открывается для России прекрасная возможность, и наша [экспертная] роль заключается не в том, чтобы оправдывать, критиковать или поддерживать снижение ее значимости. Эта роль необходима для России и для всего региона, чтобы он мог взаимодействовать с другими международными игроками, - подчеркнул Урейб ар-Рантауи в ходе сессии "Ближний Восток в стратегиях глобальных игроков: пересечения интересов и противоречия". - Есть хорошая возможность так или иначе расширить это влияние в будущем, особенно когда Ближний Восток становится ареной, на которой вот-вот будет создана многополярная система, будет установлен новый мировой порядок".

При этом глава Центра стратегических исследования "Аль-Кудс" заметил, что, помимо существующих факторов в отношениях между российской стороной и странами Ближнего Востока, необходимо также "учитывать конкуренцию между Россией и Китаем в экономической сфере, Россией и Европой в сфере мягкой силы, Россией и США в сфере дипломатии и военных действий".

"Но мы точно не можем позволить себе отступить или согласиться с любой попыткой оставить Ближний Восток на усмотрение американцам", - заключил он.

О форуме

Юбилейный пятый международный экспертный форум "Россия - Ближний Восток" проходит с 20 по 22 октября в Москве. В форуме принимают участие академические и политические деятели из России, Турции, Ирака, Иордании, Ливана, Ирана, ОАЭ, Алжира, Египта, Ливии, Сирии и Кувейта. Участники планируют обсудить широкий круг вопросов по ближневосточной тематике, в том числе пути выработки устойчивых моделей сотрудничества в ближневосточном регионе, способных учитывать как общие тенденции его развития, так и основные вызовы.