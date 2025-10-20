Мерц объявил АдГ главным соперником христианских демократов на выборах

Голосование состоится в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц признал, что "Альтернатива для Германии" (АдГ), вероятно, будет главным соперником его партии на предстоящих земельных выборах.

"Я могу каждому лишь посоветовать серьезно относиться к тому, что мы кого-то называем главным соперником. В таком случае мы в действительности будем бороться с ним", - заявил он журналистам в Берлине после заседания президиума ХДС. В 2026 году пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты) Баден-Вюртемберга, Мекленбурга - Передней Померании, Рейнланд-Пфальца, Саксонии-Анхальт, а также в Палату депутатов Берлина.

Мерц отметил, что в этих пяти землях ХДС хочет победить на выборах.

"Если мы вместе будем успешно править [на федеральном уровне], то больше не нужна будет так называемая альтернатива для Германии", - заявил он. Глава ХДС снова заявил, что его партия не имеет ничего общего с АдГ.

Согласно последнему опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, уровень поддержки "Альтернативы для Германии" достиг рекордных 27%. Таким образом, партия лидирует в рейтинге политических сил ФРГ, опережая блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), у которого 25%.

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным коалиционное сотрудничество с ней ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.

Консервативный блок ХДС/ХСС в свете потери лидирующих позиций в рейтинге партий Германии пытается выработать ясную стратегию в отношении АдГ, которая позволила бы не допустить победы последней на земельных выборах.