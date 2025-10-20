Хаменеи: Трамп может и дальше думать, что уничтожил ядерную промышленность Ирана

Верховный лидер исламской республики также заявил, что президент США "гордится тем, что разбомбил и уничтожил" инфраструктуру страны в ядерной сфере

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ТЕГЕРАН, 20 октября. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что президент США Дональд Трамп может и дальше считать всю ядерную инфраструктуру исламской республики уничтоженной в результате июньских ударов.

"Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Очень хорошо, пусть так и думает!" - написал он в X.

9 октября Трамп заявил, что Тегеран сейчас уже мог бы иметь ядерные вооружения, если бы США не нанесли удары по объектам на территории Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.