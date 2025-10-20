Экс-заместителя гендиректора "Укринмаша" объявили в международный розыск

Апелляционная палата ВАКС также обратила в доход государства залог в размере 3,4 млн гривен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) Украины объявила в международный розыск бывшего заместителя гендиректора компании "Укринмаш". Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.

"АП ВАКС объявила в международный розыск экс-заместителя гендиректора Укринмаша, обвиняемого по делу о растрате почти 3,5 млн гривен ($84 тыс. - прим. ТАСС) двух государственных предприятий", - говорится в сообщении. Имя экс-заместителя в прокуратуре не привели.

Апелляционная палата ВАКС также обратила в доход государства залог в размере 3,4 млн гривен (более $81 тыс.). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, в 2014-2016 годах руководители и должностные лица "Укринмаша" совместно с представителями иностранной компании, которая должна была обеспечить заключение внешнеэкономических соглашений и их выполнение, "составили заведомо ложные акты выполненных работ и дальнейшее незаконное перечисление средств".

Государственное предприятие "Укринмаш", созданное в 1991 году, является частью госконцерна "Укроборонпром" и ключевым украинским экспортером. Основная деятельность "Укринмаша" - экспорт, импорт и реализация военных товаров, технологий и услуг.