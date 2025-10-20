Санду намерена судиться с журналистом

Президент Молдавии обвинила Георге Гонца в нанесении морального ущерба

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подала досудебную претензию к молдавскому журналисту Георге Гонце с требованием опубликовать опровержение его высказываний и выплатить компенсацию морального вреда.

"Майя Санду требует у меня 100 тыс. леев ($5,7 тыс). Через своего адвоката она направила мне предварительное ходатайство, в котором требует от меня опровергнуть заявления, сделанные мной в видеоматериале в отношении ее персоны; публично извиниться, удалить видеозаписи из всех мест их публикации и выплатить ей компенсацию в размере 100 тыс. леев за моральный ущерб, который я якобы ей нанес. В противном случае, как указано в предварительном ходатайстве, она подаст на меня в суд. До встречи в суде", - написал Гонца в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Факт подачи претензии подтвердил и советник главы государства Игорь Захаров.

Журналист Георге Гонца долгое время вел политическую программу на местном телеканале и не раз критиковал Санду, обвиняя ее в провальном управлении страной, использовании юстиции против оппонентов, покрывательстве коррупции в правительстве и правящей партии.

Ранее Санду уже подавала аналогичный иск с намерением добиться в суде опровержения от сельской учительницы Анны Михалаки, которая сообщила в социальных сетях, что дед главы государства писал доносы на односельчан, способствуя сталинским депортациям. Адвокат президента Эдуард Дигоре потребовал от Михалаки принести публичные извинения и выплатить 50 тыс. леев (около $2,8 тыс) компенсации морального ущерба за клевету. Михалаки в свою очередь заявила журналистам, что придерживается своей позиции.

Оппозиция раскритиковала действия главы государства. Лидер Блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор заявил, что выплатит штраф президенту вместо сельской учительницы, так как не сомневается, чью сторону примет молдавская Фемида. А депутат парламента Константин Старыш подчеркнул, что до Санду никто из действующих президентов страны в момент исполнения своих полномочий не обращался в суды, хотя по отношению к экс-главе государства Владимиру Воронину нередко допускались крайне нелицеприятные высказывания.