Генерала Драпатого отправили оборонять Харьковскую область

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Экс-командующий расформированной оперативно-стратегической группировкой (ОСГ) "Днепр" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый направлен руководить обороной Харьковской области.

"Часть командования Объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого будет управлять группировкой Объединенных сил, созданной после структурных изменений в ВСУ. Зона ответственности командования охватывает Харьковскую область и прилегающие территории", - сообщает пресс-служба группировки.

Отмечается, что "этот сложный и напряженный сектор" во второй раз доверен Драпатому, остающемуся командующим Объединенными силами.

Генерал в мае 2024 года возглавил оперативно-тактическую группировку "Харьков". В сентябре того же года был назначен командующим Сухопутными войсками Украины. 1 июня 2025 года Драпатый заявил о решении уйти в отставку после удара по учебному подразделению ВСУ в Сумах, где погибли 12 военных, еще 60 получили ранения. Тогда он резко раскритиковал украинское командование за отсутствие личной ответственности за гибель личного состава, круговую поруку и безнаказанность. Как отмечали эксперты, эти слова главком ВСУ Александр Сырский воспринял как личное оскорбление, после чего карьера Драпатого "полетела вниз". Тогда Зеленский принял отставку генерала с должности командующего Сухопутными войсками. Драпатый получил назначение на должность командующего Объединенными силами ВСУ и возглавил ОСГ "Днепр".