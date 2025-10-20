В ООН считают заслугой Женевских дискуссий невозобновление боев в Закавказье

ЦХИНВАЛ, 20 октября. /ТАСС/. Самым важным в работе Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье является то, что за 17 лет переговорного процесса не возобновились боевые действия в регионе. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности сопредседателя от ООН Хайлу Мамо по итогам встречи сопредседателей Женевских дискуссий в Цхинвале.

Сопредседатели Женевских дискуссий прибыли в Цхинвал для обсуждения предстоящей повестки очередного раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, которые должны пройти в Женеве 11-12 ноября. В составе делегации сопредседатели: Кристоф Шпети от ОБСЕ, Магдалена Гроно - ЕС, а также и. о. сопредседателя от ООН Хайлу Мамо.

"15 октября мы отпраздновали 17-летие Женевских международных дискуссий. И самое главное в нашей работе, что за эти 17 лет боевые действия не возобновились. Это в том числе и заслуга Женевских международных дискуссий и формата МПРИ. Речь здесь идет не о самом механизме, а о вкладе всех участников Женевских международных дискуссий и формата МПРИ", - сказал Мамо.

В свою очередь сопредседатель от ЕС Магдалена Гроно отметила, что позиции сторон очень далеки друг от друга и по многим вопросам остаются разногласия. "Но эта приверженность процессу и готовность участвовать в дискуссиях дает нам уверенность в том, что Женевские дискуссии не только ценны и являются полезным инструментом, но также дают надежду на то, что в будущем они могут помочь нам улучшить качество жизни тех, кто пострадал в конфликте", - подчеркнула она.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.