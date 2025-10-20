El País: США оказывает давление на третьи страны для размещения мигрантов

Газета утверждает, что получила доступ к тексту соглашения между Эсватини и США, которое предусматривает отправку на территорию африканской страны 160 депортированных в обмен на $5,1 млн

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Американская администрация оказывает давление на третьи страны для того, чтобы они согласились принимать мигрантов, депортируемых из США. Об этом пишет испанская газета El País.

По ее версии, "пошлины, миграционное вето, денежные выплаты за каждого принятого иммигранта, обещание избегать критики внутренней политики африканских стран или [возможность] заработать снисхождение Вашингтона в будущем, - это также ресурсы США". Как утверждает издание, наиболее ярким примером подобной тактики является ситуация с Ганой. 11 сентября президент страны Джон Драмани Махама сообщил, что согласился принять депортируемых из Соединенных Штатов лиц на том основании, что все они являются гражданами стран Западной Африки и для въезда в Гану им не нужна виза. В сентябре США сняли визовые ограничения, введенные в июне в отношении граждан этого государства.

Газета утверждает, что получила доступ к тексту соглашения между Эсватини и США, которое предусматривает отправку на территорию африканской страны 160 депортированных в обмен на $5,1 млн. Ожидается, что мигранты в течение года после прибытия будут переселены в другие государства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.