Азаров: Украина при любом военном конфликте с Россией была обречена на поражение

Бывший украинский премьер при этом отметил, что Киеву идет огромная финансовая и техническая помощь со стороны западных стран и США для продолжения конфликта

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Киев при любом военном конфликте с Москвой был обречен на поражение, так как Россия в 10 раз сильнее Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Я вообще не понимал тогдашнее киевское руководство, которое вело дело к конфликту с Россией. Для меня это было непонятно с самого начала. При всех проблемах, которые существуют в России, она где-то раз в 10 сильнее Украины. То есть с самого начала любой военный конфликт обречен на поражение", - сказал он.

При этом Азаров подчеркнул, что Украине идет огромная финансовая и техническая помощь со стороны западных стран и США для продолжения конфликта. Он отметил, что только за последние три года Киеву было выделено больше $350 млрд. "Вы, может, не так хорошо чувствуете эти цифры, а я их очень хорошо чувствую. $350 млрд - это шесть годовых бюджетов Украины. То есть за эти деньги, если бы они предоставлялись на развитие, можно было бы всю Украину превратить в Швейцарию. А эти деньги ушли на что? На разрушения и убийства", - указал экс-премьер Украины.