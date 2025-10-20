The Daily Telegraph: Европа никогда не выглядела слабее, чем сейчас

По мнению обозревателя газеты Джеймса Криспа, президент США Дональд Трамп - единственный из лидеров Запада, кто управляет процессом поиска мира на Украине

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп - единственный из лидеров Запада, кто управляет процессом поиска мира на Украине, а Европа никогда не выглядела более слабой. Такое мнение высказал европейский обозреватель газеты The Daily Telegraph Джеймс Крисп.

"Если вы не за столом, есть риск того, что вы в меню. Но правда заключается в том, что у Великобритании и ЕС нет иного выбора, кроме как принять мирную сделку по Украине, если она будет достигнута", - отмечается в статье.

Говоря о последствиях переговоров в Белом доме между Трампом и Владимиром Зеленским, обозреватель заметил, что "Лидеры Германии, Польши, Финляндии и Великобритании воспользовались соцсетями, чтобы продемонстрировать поддержку Зеленского". "Но премьер-министр [Великобритании Кир Стармер], [президент Франции] Эмманюэль Макрон и [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц - пассажиры, дающие советы водителю. Они могут попытаться исправить вещи, которые вне их контроля, но их с легкостью игнорируют", - пишет Крисп.

По мнению журналиста, "Европа играет в дипломатическую рулетку". "Она может только надеяться, что, когда колесо остановится, прыгающий шарик президентской лояльности окажется на цвете Украины", - образно говорится в статье.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.

По информации газеты Financial Times, Трамп и Зеленский часто переходили на повышенные тона, а президент США отшвырнул в сторону карты с линиями боевого столкновения, призвав собеседника согласиться с требованиями Москвы.