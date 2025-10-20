Нетаньяху обсудил ситуацию в регионе с Уиткоффом и Кушнером

Премьер-министр еврейского государства встретился со спецпосланником президента США по миротворческим миссиям и зятем американского президента 20 октября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился 20 октября со спецпосланником президента США по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером и обсудил с ними развитие событий в регионе. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"Ранее сегодня (20 октября - прим. ТАСС) премьер-министр Нетаньяху встретился с Уиткоффом и Кушнером и обсудил с ними события и новости в регионе", - сказала она.

По данным портала Ynet, Уиткофф и Кушнер прибыли ранее 20 октября в Израиль. По информации портала Axios, их визит посвящен стабилизации режима прекращения огня в секторе Газа и разработке конкретных шагов по переходу сторон к реализации следующего этапа мирного соглашения.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.