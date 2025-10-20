CBS: Уиткофф назвал "заразительными" мирные сделки

Спецпосланник президента США отметил, что он участвует в процессе урегулирования украинского конфликта, налаживания ирано-американских отношений

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф © Kevin Dietsch/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что тенденция на заключение мирных соглашений стала "заразительной".

"Заключение мирных соглашений становится заразительным. Люди хотят их заключать", - заявил спецпосланник в интервью телеканалу CBS News.

По словам Уиткоффа, в ходе дипломатических усилий ему было необходимо "построить доверие между людьми", которые прошли через "десятилетия недоверия и непонимания".

Спецпосланник отметил, что в настоящее время он участвует в процессе урегулирования украинского конфликта, налаживания ирано-американских отношений, а также надеется на заключение мирного соглашения между Алжиром и Марокко в течение двух месяцев.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отправятся на этой неделе в Израиль, чтобы начать работу над стабилизацией режима прекращения огня в секторе Газа и подготовкой конкретных шагов по переходу сторон к реализации следующего этапа мирного соглашения.