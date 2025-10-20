Сийярто: ЕС воспринял саммит России и США в Будапеште с удивлением и завистью

Глава МИД Венгрии отметил, что "министры иностранных дел ЕС по-прежнему пребывают в состоянии военного психоза"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © REUTERS/ Marton Monus

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Совет Евросоюза отреагировал на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште с удивлением и завистью. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещаниях со своими коллегами из стран ЕС в Люксембурге.

"Министры иностранных дел ЕС по-прежнему пребывают в состоянии военного психоза. Поэтому мирный саммит в Будапеште вызывает у них некоторые проблемы. Лучше всего я мог бы охарактеризовать настроения в Европе в связи с мирным саммитом в Будапеште как недоумение и зависть. И еще жалкое стремление скрыть свои эмоции", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.