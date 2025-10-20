Генпрокуроры РФ и Таджикистана договорились сотрудничать в надзоре за миграцией

Документ предусматривает развитие наиболее эффективным способом взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес

Редакция сайта ТАСС

© Александр Шашков/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Генпрокуратуры России и Таджикистана будут сотрудничать в вопросах надзора за миграцией - от противодействия нелегальной миграции, терроризму и экстремизму до защиты прав трудовых мигрантов и членов их семей. Это предусмотрено в соглашении о сотрудничестве, которое подписали в Душанбе генпрокуроры России и Таджикистана Александр Гуцан и Хабибулло Вохидзода.

"Документ предусматривает развитие наиболее эффективным способом взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес", - пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В частности, стороны намерены сотрудничать в сфере защиты прав и свобод человека, включая защиту прав и интересов трудящихся мигрантов и членов их семей. Осуществлять противодействие таким наиболее опасным видам преступлений, как незаконные миграция, оборот оружия, взрывчатки и наркотиков, торговля людьми и их органами, терроризм и экстремизм, коррупция, легализация преступных доходов, криминальные деяния в сфере информационно-коммуникационных технологий, охраны окружающей среды, в отношении несовершеннолетних", - отметили в российском надзорном ведомстве. Там подчеркнули, что соглашение направлено на достижение практических результатов в области борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека. Кроме того, главы Генпрокуратур подписали соглашение о взаимодействии органов военных прокуратур двух стран.

На встрече с генпрокурором Таджикистана Александр Гуцан выразил уверенность в том, что профессиональное взаимодействие надзорных ведомств вносит существенный вклад в обеспечение правовой стабильности и углубления стратегического партнерства и союзничества России и Таджикистана, о которых в начале октября заявили главы двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон. А встреча генпрокуроров двух стран продолжает многолетний конструктивный диалог и объединяет усилия в противодействии транснациональной преступности и другим опасным современным вызовам.

В контексте особого отношения президента России к усилиям руководства Республики Таджикистан по законодательному закреплению статуса русского языка и стремлению молодежи учиться в российских вузах, Александр Гуцан напомнил, что в Университете российской прокуратуры продолжают обучение граждане Таджикистана. "Для дальнейшего укрепления этого направления предлагаю организовать информационную работу в школах с углубленным изучением русского языка", - сказал Гуцан, отметив готовность университета оказывать необходимое содействие и продолжать обучение таджикистанских прокуроров по программам повышения квалификации.

В ходе встречи генпрокурор России подтвердил готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия и конструктивному сотрудничеству по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.