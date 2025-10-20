Отец Каи Каллас остался без мандата по итогам местных выборов в Эстонии

Бывший премьер-министр республики сохраняет шансы на попадание в представительный орган волости только в случае отказа от мандата одного из прошедших кандидатов от партии

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Эстонии (2002-2003) Сийм Каллас (Партия реформ), являющийся отцом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, не получит депутатский мандат по итогам прошедших в стране выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на итоги голосования.

Как отмечается, список кандидатов от Партии реформ получил 7 из 21 мандата в собрании волости Виймси, расположенной на севере балтийской республики. Каллас занял восьмое место в партийном списке, что не позволило ему получить мандат. За кандидата проголосовали 113 избирателей. Портал указывает, что экс-премьер сохраняет шансы на попадание в представительный орган волости только в случае отказа от мандата одного из прошедших кандидатов от партии.

В воскресенье в Эстонии прошли выборы в органы местного самоуправления, ранее на этой неделе завершилось досрочное голосование. Наибольшее количество голосов получили независимые избирательные союзы, их поддержали порядка 24% избирателей. Центристская партия Эстонии заняла второе место, набрав более 21% голосов. Затем следуют "Отечество" (18,6%), Партия реформ (10%) и Социал-демократическая партия (9,9%). Явка избирателей составила 59,2%, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

Сийм Каллас был первым председателем либеральной Партии реформ, депутатом Рийгикогу (парламента) и еврокомиссаром. Занимал правительственные посты, в том числе премьер-министра Эстонии.