Сийярто 21 октября отправится с визитом в Вашингтон

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто планирует отправиться в Вашингтон. Беседуя с венгерскими журналистами после заседания Совета Евросоюза в Люксембурге, он отметил, что готовится к рабочей поездке в США.

"Завтра мне придется вести репортаж из Вашингтона. Когда совещание здесь закончится, мы сядем в самолет и отправимся в Соединенные Штаты", - сказал глава МИД, выступление которого транслировал телеканал М1.

Он отметил, что на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге затрагивалась предстоящая в Будапеште встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.