Каллас: ЕС в кратчайшие сроки разработает 20-й пакет санкций против РФ
13:17
БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз в кратчайшие сроки приступит к разработке 20-го пакета антироссийских санкций, как только сможет принять 19-й пакет. Об этом сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.
"ЕС в кратчайшие сроки приступит к разработке 20-го пакета санкций. Нужно понимать, что 19-й пакет санкций - это еще не конец", - сказала она.