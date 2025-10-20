Каллас: ЕС в кратчайшие сроки разработает 20-й пакет санкций против РФ

По словам главы европейской дипслужбы, 19-й пакет санкций - это еще не конец

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Christophe Gateau/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз в кратчайшие сроки приступит к разработке 20-го пакета антироссийских санкций, как только сможет принять 19-й пакет. Об этом сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

"ЕС в кратчайшие сроки приступит к разработке 20-го пакета санкций. Нужно понимать, что 19-й пакет санкций - это еще не конец", - сказала она.