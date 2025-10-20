Bloomberg: Таиланд может потерять $3,1 млрд из-за конфликта с Камбоджей

По данным агентства, после закрытия границы с Камбоджей таиландские компании теряют около $460 млн ежемесячно

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Общие финансовые потери Таиланда в торговле с Камбоджей от столкновений на границе двух стран могут составить 100 млрд бат (около $3,1 млрд). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на протокол заседания органа экономической политики страны.

По его данным, после закрытия границы с Камбоджей из-за вооруженных столкновений таиландские компании теряют около 15 млрд бат (около $460 млн) ежемесячно. Общие потери к концу года могут достичь 100 млрд бат (около $3,1 млрд), если ситуация не улучшится.

24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в камбоджийской провинции Оддар-Миенчей вспыхнули вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Таиландские вооруженные силы сообщили, что задействовали истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения. В камбоджийском военном ведомстве заявили, что армия действует в рамках самообороны. 28 июля действующий председатель АСЕАН, глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам состоявшихся в Куала-Лумпуре переговоров.

Уже после этого произошел ряд инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах. В конце сентября, как информировал таиландский МИД, камбоджийские военные обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов территорию Таиланда, в связи с чем таиландские военнослужащие были приведены в боевую готовность.