Лидер польской правой партии подверг критике торговое соглашение ЕС с Украиной

По мнению Кшиштофа Босака, в случае реализации соглашения экспорт украинского сахара в ЕС может вырасти в пять раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Лидер польской правой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак на заседании Сейма (нижней палаты парламента) подверг критике новое торговое соглашение Евросоюза с Украиной.

"Соглашение означает согласие [польского правительства] на наводнение польского рынка украинскими сельскохозяйственными товарами", - приводит слова политика радиостанция RMF24.

По мнению Босака, в случае реализации соглашения экспорт украинского сахара в ЕС может вырасти в пять раз, яиц - в три раза, меда - в шесть раз, кукурузы - почти в два раза.

"Что еще хуже, условия производства [украинской сельхозпродукции] не подвергаются унификации и Украина может не соблюдать нормы ЕС еще ряд лет, унификация должна наступить только в 2028 году", - сказал политик, который опасается, что "Украина сможет экспортировать к нам сельскохозяйственные продукты, содержащие запрещенные в ЕС пестициды и химические вещества".

Новое торговое соглашение ЕС и Украины, предусматривающее ее адаптацию к стандартам Евросоюза в области сельского хозяйства, было заключено на встрече министров финансов стран ЕС в Люксембурге 10 октября.