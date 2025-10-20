На Украине несколько человек обвинили в пропаганде коммунизма

Обыски прошли в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Прокуратура на Украине предъявила четырем гражданам обвинения в пропаганде идей возрождения СССР и распространении запрещенной символики. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, четверо обвиняемых через сеть Telegram-каналов якобы координировали "деятельность псевдогосударственных учреждений, организовывали так называемые объединяющие съезды граждан СССР, принимали собственные законы и ставили своей целью восстановить советские государственные органы образца 1936 года".

Обыски прошли в шести областях Украины: Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской и Харьковской. Изъят значительный объем компьютерной техники, мобильных телефонов и документов. Всего в деле восемь подозреваемых.

Фигурантам дела вменяется распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без такового.