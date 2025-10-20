Каллас: ЕС не хватает около 300 тыс. снарядов для обязательств перед Украиной

Евросоюз должен поставить в ВСУ 2 млн боеприпасов в 2025 году, рассказала глава дипслужбы объединения

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюзу не хватает порядка 300 тыс. снарядов для выполнения обязательств перед Украиной по предоставлению 2 млн боеприпасов в 2025 году. Это признала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

"По снарядной инициативе поставки 2 млн боеприпасов: нам не хватает порядка 300 тыс. снарядов. Государствам ЕС надо принять меры", - сказала она.