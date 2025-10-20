ЕС намерен достичь "прогресса" по экспроприации активов РФ

Саммит пройдет 23-24 октября

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Между странами ЕС пока нет согласия по экспроприации российских замороженных кредитов по схеме так называемого репарационного кредита, Брюссель надеется достичь значимого прогресса на саммите 23-24 октября. Об этом заявила глава пресс-службы ЕС Кая Каллас по пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

"По теме репарационного кредита мы рассчитываем достичь значимого прогресса на саммите 23-24 октября", - заявила она, выступив с утверждением, что Еврокомиссия получила "широкую поддержку" своих предложений со стороны стран ЕС.

Для утверждения решения об экспроприации российских активов необходимо единогласное решение стран ЕС.

Как ранее заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью ТАСС, любые формы изъятия активов России "будут воровством", ответ России "последует незамедлительно" и заставит ЕС "подсчитывать убытки".