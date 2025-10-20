ЦБ Аргентины подписал соглашения о валютном свопе на $20 млрд с Минфином США

По словам центробанка, договоренность заключена ради макроэкономической стабильности страны

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Центральный банк Аргентины и Министерство финансов США подписали соглашение о валютном свопе на $20 млрд. Об этом сообщил регулятор южноамериканской страны.

"ЦБ сообщает о подписании соглашения о валютной стабилизации с Минфином США на сумму до $20 млрд", - говорится в сообщении.

По словам центробанка, договоренность заключена ради "макроэкономической стабильности Аргентины". "Соглашение определяет условия и положения для проведения двусторонних операций валютного свопа между двумя сторонами. Эти операции позволят ЦБ расширить набор доступных инструментов денежной и валютной политики, включая усиление ликвидности его международных резервов", - заявил регулятор.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что правительство страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей. 9 октября министр финансов США Скотт Бессент сообщил об осуществлении интервенции на валютном рынке Аргентины.

В последние недели Аргентина столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Падение стоимости песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за парламентских выборов 26 октября.